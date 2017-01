Wayne High School Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS – The following students have earned inclusion on the Wayne High School Honor Roll for the second semester of the 2016-17 school year:

Principal’s Honor Roll

Miranda Adams, Bryce Addeo, Madysen Adkins, Maronne Agha, Bea Alamodin, Alesha Marie Allen, Leah Allen, Krystal Anda, Heather Arndts, Fayth Aroca, Christopher Arzanan, Abigale Austin, Ashlee Back, Christian Baker, Ryan Ball, Patricia Ballein, Jonathan Barker, Jason Bath, Bennette Baumgartner, Caleb Michael Beard, Colby Beard, Nicole Bentz, Elise Berry, Mackenzie Bertke, Valentina Bertram, Sara Bierley, Alyssa Blackwell, Alexander (Alex) Bochenek, Destiny Bohanon, Gloria Boyer, Kyleigh Breslin, Jonathan (J. B.) Briar, Kali Brickman, Logan Brock, Christina Brown, Deontae Brown, Jebrella Brown, Perry Brown, Kirsten Buchan,

Gary Buckner, Brandon Burkey, Riley Burrows, Treven Cade, Jocelyn Callahan, Adam Cantrell, Kaitlyn Carabin, Samuel Carlson, Brooklyn Cassidy, Judith Caudill, Amelia Cayabyab, Muskan Chander, Joshua Chesser, Josiah Clark, Makayla Claude, Madelynn Cochren, Preston Coleman, Lyllia Collier, Tarah Combs, Autumn Connors, Lorenzo Viel Corneja, Allison Corwin, Cayla Crace, Sabryna Creech, Bethany Critchlow, Gabrielle Crossman, Ryleigh Crouse, Alaysia Culbertson, Rhea Davis, Alec Dickenson, Gabrielle Dinizo, Amiya Drew, Ashley Driver, Olivia Duaso, Maya Dunson, Rayna Marie Edwards, Skylar Edwards, Ariyana Elder, Gary Emerson, Jaden England, Cierra Fancher, Reed Feagle, Justyn Ferrell, Lauren Fisher, Keith Fitzpatrick,

Ashley Flohre, Emily Flohre, Dane Flory, Ian Fowler, Zachary Foy, James Frantz, Nicole Franz, Vannessa Fulton, Hunter Garrett, Haley Geiger, Skyler Gentner, Logan Gill, Emily Goerling, Katherine Goerling, Audrie Goffinet, Alyssa Golembiewski, Kathryn Greene, Mackenzie Gross, Danni Grottla, Ryan Guinta, Seairra Gunsauley, Rajat Gupta, Sarthak Gupta, Jacob Hall, Nyla Hampton, Reonna Hampton-green, Jaden Hardrick, Jordan Hardrick, Andrew Hatton, Mikaela Henline, Tylan Hentrick, Alivanh Hess, Charles (Chase) Hill, Katelyn Hill, Theon Hill, Roy Hitchcock, Kristen Hoelscher, Kiersten Hogan, Jacob Holland, Raven Holley, Jayla Holzinger, Hannah Hooper, Lucas Houk, Emily Hunt, Ryan Hunt, Elizabeth Hunter, Hannah Hutchison, Megan Hutchison, Louange Igiraneza, Elizabeth Isebrand, Benjamin Jackson, Erica James, Luke Johnson,

Nathan D Johnson, Chloe Johnston, Diamond A Jones, Jasmene Jones, Braden Kelly, Abigail Kerestes, Rida Khan, Mason King, Nathan Klarer, Kara Kleff, Kathleen Kmucha, Jacob Kreitzer, Grace Kroeker, Matthew (Chase) Kroplin, Jainah Kynard, Colin Lackey, Sara Lahlali, Kaitlyn Leeds, Madison Lemaster, Sierra Lester, Erika Leverich, Lyndsey Leverich, Briana Lewis, Shelly Lewis, Owen Limberg, Gabriel Linn, Savannah Linn, Zachary Linville, Jameson Logan, Shelby Long, Katelyn Lovely, Jeremy Mach, Brian Mackey, Ashley Mahaffy-davis, Haley Marcum, Seth Marks, Trinity Martin, Aliya May, Morgan Mcelroy, Devin Mcfarland,

Noah Mcgeorge, Payton Mcintosh, Le’zelle Mcmasters, Dakota Mcmeans, Rainey Messinger, Ciara Z Miller, Clairece Miller, Nicholas Miller, Jackson Morgan-elliott, Mali Morgan-elliott, Destiny Mullen, Jeremy Muncy, Sharaia Nalls, Deanna Nesby, Conner Neubauer, Spencer Neubauer, Marissa Norgrove, Simon Oberkrom, Kadie Omlor, Jacob Padilla, Jonathan Paez, Shraddha Patel, Dylan Patrick, Taylor Pelsor, Madison Perry, Alyssa Petty, Zachary P Phillips, Marissa Philpott, Cameron Picard, Lalainne Pineda, Nigel Pirrung, Frederick (Fred) Pitts, Meghan Posey, Kaylee Priser, Olivia Ratcliff-totty, Kathryn Rawnsley, Sarah Rea, Madison Redick, Rachel Reese, Rebecca Reese, Kaitlyn Reigle, Randa Richards, Ashley Riek, Nicholas Riffle, Benjamin Romig, Jacob Romig, Megan Roques Tejada, Kaylin Sam, Morgan Santos, Emily Schoeneweiss, Patrick Schwartz,

Codi Scogin, Deja Scott, Devon Seibert, Tanner Seidler, Olivia Sexton, Abreanna Shea, Jeffrey Shehee, Courtney Silence, Graysen Simmons, Jayant Singhal, Emily Smith, Lexi Sobik, Kaitlin Soza, Rebekah Spence, Sierra Sprungl, Kaya Stargel, Vincent Statzer, Brianna Stauffer, Erik Strahan, Tyler Sturgill, Corbin Sumner, Jana Taylor, Mikaela Teeters, Derrick Thompson, Rachel Tracey, Brandon Tran, Olivia Trice, Lyann Trinh, Christopher Tschirhart, Mikayla Tschirhart, Jada Turner, Kaelan Turner, Nathan Turner, Marisa Underwood, Adam Vaflor, Karla Vallejo, Parkyr Vann, Taneya Vaughn, Lane Vukovic, Gabriella Wabler, Mazon Walker, Logan Wang, Heidi Weeks, Christian Werner, Alexander Wertz, Amani Westry, Matthew Wilcox, Andrew Wong, Michelle Wong, Chase Wynkoop, Erick (Tyler) Wynkoop, Elisa Youn, Priscilla Youn, Zachary Zambile

Honor Roll

Diamen Adams, Miranda Adams, Brody Adkins, Nathaniel Adkins, Maronne Agha, Neil Alamodin, Daja Alcorn, Mindy Alford, Tariq Alsadoon, Cierra Anderson, Jaida Anderson, Loribeth Arnett, Hope Arnold, Morgan Atkinson, Krista Bailey, Sidney Bailey, Angel Baker, Muryssa Baldwin, Johnathan Ballein, Hannah Banks, Breanna Barker, Jeremy Barnett, Faith Bastress, Dylan Beaird, Mya Beaudion, Joseph Belanich, Amber Bertorello, Abigail Bildhauer, Erick Boatwright, Grace Boman, Alex Booher, Derek Boston, Samantha Boyer, Matthew Bradfield, Kylee Brenenborg, Royce Bridstrup, Andrea Brim, Alexis Brinkmann, Caitlynn Brogley, Ryelle Brooks, Zachery Brooks, Alina Brown, Daniel Brown, Kaelyn Brown, Maurice Brown, Adam Bucklew,

Ariana Buckner, Gavin Cain, Codie Cairns, Dominique Camp, Cierra Campbell, Lauryn Cantrell, Chandler Carnes, Cevyn Carpenter, Chloe Carpenter, Judith Caudill, Amandeep Chahal, Pyper Leigh Chambers, Joshua Chesser, Kyrsten Childress, Alyssa Chilton, Natalie Coffey, Daniel Cole, Jonathan Coleman, Meghan Collins, Nathaniel Collins, Alyssa Collis, Morgan Colton, Travis Colton, Cole Conover, Ashley Conti, Savannah Cook, Jerico Corneja, Amy Coyle, Cayla Crace, Jalyn Craft, Kaleb Cromer, Kerry Cummings, Luke Curtin, Lauren Daily, Kala Daugherty, Mayzie Davitt, Jenica Debeni, Jessie Decker, Haley Delawder, Justin Depaulitte, Clara Dew, Ryan Dew, Lydia Diabate-tonne, Brandon Dickey, Thiaba Diouf, Breanna Doakes, Sierra Dom,

Armani Dortch, Maliya Drew, Aubree Duncan, Jacob Duncan, Ashley Duncil, Mia Easterling, Jaydon Eddings, Kendyl Ellis, Gary Emerson, Kayla Eskew, Thomas Estes, Tyler Everett, Sean Fair, Cierra Fancher, Nolan Farrell, Simara Fecke, Alex Fernandez, Jacob Fischer, Kelsey Fitzpatrick, Alexis Fletcher, Chandler Fointno, Onajai Ford, Emily Fotta, Sarah Franz, Dominic Frazee-crawford, Jasmine Fujimura, James Ganion, Austin Garber, Aeriana Garcia, Kyla Garrett, Kaylee Gentner, Daisy Gibbs, Carson Gibson-lockwood, Sidney Gibson-lockwood, Kiya Gier, Logan Gill, Alyssa Gosnell, Timothy Gould, Cetera Griffith, Rojana’e Grigsby, Emma Hageman, Alivia Hall, Hunter Hall, Kaylah Hall, Selsabeel Hamdan, Alyssa Hardin, Amari Harris, Alexis Harville, Devon Hawkins, Mitchell Hawley, Trevor Hawley, Dalevon Hayes, Jenna Hedges, Garrett Heggem,

Matthew Helton, Derrick Henderson, Sydney Herzer, Brian Hill, Jarod Hithe, Valerie Holmes, Abigail Hook, Luther Hookfin, Hailey Hopkins, Samantha Horning, Alexandrea Hoskins, Hunter Houck, Devon Houseman-styrcula, Amaya Howard, Taylor Huffman, Haylee Hunt, Brandon Hutsonpillar, Carla Iglesias Demiguel, Devonte Jackson-reddick, Jake Jacobs, Justin Janeway, Jacklyn Jaramillo, Haley Jefferson, Kareem Johnson, Nathan D Johnson, Teyarra Johnson, Jaelee Kathryn Jones, Jasmene Jones, Laura Jones, Shaneice Jones, Joshua Joye, Cassidy King, Jillian Kiper, Felicity Kirk, Austin Kline, Danielle Kmucha, Dustin Kmucha, Mylinda Kmucha, Bailey Koss, Braeden Koss, Reilly Koss, Britney Kozlowski, Racheal Kristoff-dunaway, Ellen Lackey, Annabella Lamb, Rylee Lancaster, Allison Lane, Adam Larman, Brandon Laskey, Keeyawn Lasley,

Kasey Lawson, Cassidy Lee, James (Jeremy) Lee, Abhi Lekhi, Anthony Leverich, Avery Lewis, Zane Lewis, Maria Lieberman, Tatum Lindsay, Zachary Linville, Jocelyn Littler, Christopher Logel, Skylar Longnecker, David Majercak, Katie Martin, Sean Martin, Elisabeth Martinez, Jacob Mathews, Brittany Mccoy, Megan Mcfarland, Emily Mcintyre, Shelby Mcpheron, Timothy (Tj) Mcpheron, Caleb Mervar, Charity Miller, Emily Miller, Jacob Miller, Jessica Miller, Zachary Miller, Christopher Moore, Da’kwan Moore, Mary Moore, Nicolas Morales, Tae’lor Morgan, Maxwell Morgan-elliott, Kloe Muntz, Brandon Muran, Tristan Murphy, Laura Neitzel, Sterling Newsome, Jonathan Nieto, Tatyana Noaks, Avonna Nooks, Brooke Oda, Joseph Oldham,

Nicolas Olinger, Jardon Omolo, Matthew Palma, Deshon Parker, De’rae’ Parks, Kush Patel, Rajiv Patel, Abigail Petitto, Courtney Phares, Nathan Phillips, Cameron Picard, Mary Piekutowski, Damon Pitts, Bryannah Plessinger, Jeffery (Jc) Plummer, Jalil Pollard, Brandilyn Porter, Ryan Porter, Evan Pride, Leeann Pritchard, Summer Purvis, Adnan Qendah, Darius Quisenberry, Cheyenne Raleigh, Dakota Rambo, Ayslin Ramirez, Jacob Reedy, Dejia Reese, Alexander Reigelsperger, Christina Riddle, Matteo Rivas, Kennedy Roberts, Spencer Roberts, Lucas Roush, Taryn Sachen, Alexis Sampson, Antonio San Martin, Drayden Sanders, Kalynn Schneider, Emily Schoeneweiss, Anthony Schultz, Christopher Scott, Danielle Scott, Alex Seery, Tanner Seidler,

Robert Sells, Kali Selogic, Matthew Sexton, Olivia Sexton, Jeffrey Shehee, Alexander Showers, Cassidy Shuherk, Edward Shults, Jessica Smart, Dale Smith, Gabriel Smith, Lauren Smith, Stevieona Smith, L’Christian Smith-Cochran, Kynnedy Spells, Morgan Spencer, Gabriel Spillman, Lauren Sprungl, Courtney Stacy, Jason (Tyler) Stevens, Kaleb Stines, Meliyah Stinson, Amber Stockman, Kayla Stockman, Keith Stockman, Juanielle Stone, Taylor Strange, Jeremiah Stroder, Sheldon Stroder, Kaitlyn Stuart, Donovan Stubblefield, Cheyenne Sturgill, Eyanla (Yanni) Sumlin, Corbin Sumner, Maria Svensson, Avien Talley, Madeline Teague, Claire Thomas, Derrick Thompson, Hannah Thompson, Chance Thorpe, Alexa Trusty, Mikayla Tschirhart,

Colin Turner, Nathan Turner, Brian Vance, Ryleigh Vaughn, Howard Viau, Steven Victoria, Bradley Viers, Clayton Vignon, Lillian Waite, Brooke Wallace, Haylie Wallace, Jordan Ward, Rajah Watts, Hunter Weiss, Gary Wendling, Tyler Wilcox, Andre Williams, Joshua Williams, Justin Williams, Nyem Wilson, Koyte Winemiller, Aareiona Womack, Bret Wood, Morgan Woodruff, Brianna Wooten, Olivia Worley, Addison Wylie

CTC Honor Roll

Breanna Alexander, Emalee Atha, Ezequiel Balli, Morelia Balli, Nicholas Bayes, Devon Bolin, Cole Booghier, Cody Allen Bruggeman, Katie Buchholz, Natalie Campbell, Marshai Clay, Kylah Colbert, Elijah Dugger, Joseph Gill, Christy Goodman, Austin Gosnell, Jeddifer Hammond, Ja’len Hampton, Mark Helton, Katelyn Hinshaw, Assuri Jackson, Christina Johnson, Jada Jordan, Noah Kunkel, Linda Lahlali, Nicole Lawson, Kaytlyn Leasher, Erika Loel, Aliya Long, Kanisha Marshall, Shannon Masters, Katlynn Mckinley, Kyle Mckinley, Jasmine Milakovich, Kelsea Morgan, Allison Obach, Vu Pham, Khalil Phu, Alison Pierce, Brooklyn Robinson, Zachariah Smith, Samantha Taylor, Tellis Keara, Kylie Tilton, Julia Todd, Kelsie Winans, Brianna Wright, Joseph Yount, Gerardo Zamora, Josie Zamora

Staff report

Reach Wayne High School at 233-6431.

