Monticello Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS – The following students have earned inclusion on the Monticello Elementary School Honor Roll in the second quarter of the 2016-17 school year:

Third Grade

Brianna Adams, Alexander Arnett, Abygail Bailey, Kailynne Banks, Max Blake, Joseph Bolin, Clarissa Bollinger, Noah Carl, Wesley Carr, Nathaniel Cervantes, Deagan Dieker, Madison Disney, Aydina Fakhratov, Gabriella Fitch, Cameron Foster, Zoe Grilliot, Brooklyn Hall, Connor Hannah, Ashley Hatmaker, Jadon Heflin-King, Daryn Hitchcock, Marcus Horsley, Isabelle Hull, Ella Jordan, Braxton Kee, Sean Kelley, Katherine Leggs, Ottilia Leggs, Scarlet Manley, Jersey Moran, Logan Newell, Jazmin Ortiz, Alyssa Palmer, Brooke Potts, Andrea Ramirez, Jagen Riley, Emma Satterfield, Mason Severt, Grady Shea, David Sisco, Caitlyn Smith, Danielle Snyder, Julian Somoza, Deangelo Spencer, Jackson Stone, Carla Swift, Tae’Yonah Williams, Logan Winemiller

Fourth Grade

Valerie Ashford, Benjamin Bentz, Carlisianna Berry, Zoey Chambers, Koen Childers, James Comstock, Susan Cook, Lillian Creeger, Tanley Deaton, Riley Duvall, David Fakhratov, Noah Flick, Caris Geeding, Vincent Gibson, Shayna Guinta, Brandon Hannah, Ashlynn Holland, Gage Ison, Wyatt Johnson, Heidi Kennard, Lucas Kline, Stephen Krauz, Summer Laake, Laurence McCorkle, Kayllen McKnight, Taylor Meyer, Patiance Mudimbi, Amina Muradova, Adora Owens, Esai Ramirez, Logan Reynolds, Britani Sanders, Zoey Scarberry, Sophia Schafer, Cody Shuherk, Ian Smith, Joseph Tobe, Kenny Tran, Alani Valvo, Ben Ward, Makayla Wayman, Sydney Willams

Fifth Grade

Paul Adkins, Andrea Atilano-Arellano, Kazden Ault, Jamie Barnard, Connor Bollinger, Brianna Boston, C’ara Boyd, Laine Briar, Chloe Cantrell, Payton Childers, Zyah Compton, Joseph Conti, Avonlea Coon, Niseaa Dewberry, Naiara DeWeaver, Breanna Elsman, Jeremiah Garcia, Kaitlin Gibson, Allister Goans, Brendan Graham, Donell Grant, Charles Gray, Lesa Hall, Jabari Haggard, Luke Jackson, Gabrielle Kaylor, Bonnie Kelly, Ariana Kinney, Arielle Kinney, Herlinda Kiper, Mallory Limberg, Abigail Lowery, Brandon Maldonado, Joshua Mallas, Tionne McMillon, Danica O’Brien, Ryan Pelfrey, Aliya Roberts, Braylon Schroeder, Elijah Schroeder, Caleb Shuherk, Anastasia Starline, Jonathan Stover, Raelah Sumlin, Vincent Worley

Sixth Grade

Corrine Ashford, Brayden Ault, Carson Barnes, Allyson Bolin, Emma Boyle, Nalynn Bryant, Samantha Bryant, Ethan Bui, Jax Byrd, Donald Campbell, Kameron Cheadle, Gideon Crossman, Noah Curtin, Adriana Davis, Kayden Dillahunt, Noah Easterling, Brooklyn Elsman, Andrew Ganion, James Gibson, Madison Gillespie, Kadence Hegyi, Josephine Henry, Olivia Higgins, Dylan Hitchcock, Aislyn Hull, Charles Leggs, Elisia McGeorge, Haleigh Meyer, Noor Musleh, Cole Neely, Joshua Padilla, Aaron Richardson, Peyton Roberts, McKyle Selogic, Arzu Shakhmanova, Taryn Shea, Megan Smith, Tyler Smith, Emprise Sroufe, Jacob Stoll, Nathan Vu, Jeffrey Wallace, Lacy Walton, Evelyn Wentworth, Dyllan Williams, Kylee Wilson

Staff report

Reach Monticello Elementary School at 237-6360.

