Wright Brothers Elementary Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students earned inclusion on the Wrights Brothers Elementary School Honor Roll or had perfect attendance in the second quarter of the 2016-17 school year:

Principal’s Honor Roll

Luciano Avery, Maile Avery, Karen Azagaku, Isabella Bird, Stephanie Bochenek, Aolani Brooks, Kayla Cochran, Reis Cochren, Madison Cox, Sarah Cox, Hannah Craig, Mariska Cusick, Kinnick Dahlstrom, Dylan Day, Sean Dougherty, Vance Dougherty, Wilson Dray, Abby Drummond, Samir Fayzullayev, Peyton Ferguson, Jacob Fernandez, Autumn Finke, Kadyn Foley, Tessa Fuller, Akeilis Gordon, Landon Gray, Madelyn Henline, Jesus Herrera Aquino, Emily Hupp, Jessica Jackson, Tyler Knueve, Ethan Kohlbacher, Caitlyn Lewis, Lily Livesay, Gabriel Marlow, Briana Moody, RJ Mukes, Eli Nelson, Enrique Ocasio, Alyssa Osterfeld, Darin Poulson, Delaney Prim, Lawrent Rice, Allison Riley, Megan Rybitski, Taylor Seidler, Lily Setser, Jackson Solomon, Curtis Stauffer, Aiyana Swasey, Zachary Taylor, Maya Thomas, Cindy Tran, Sophia Vega, Ronan Weaver, Ashley Weiss, Samara Wilcox, Manuel Zaragoza-Abeldano

Honor Roll

Catyria Adams, Tyler Agee, Hayder Askar, Maryam Askar, Daniela Avila-Rangel, Gabi Bailey, Cody Baker, Terrell Ball, Demetrius Bogan, Andre Bond, Zachary Brewer, Tavion Brooks, Isaac Brown, Kimberly Brown, Tara Buchler, Anthony Casey, Desiree’ Chappell, Jayden Cochran, Alex Corbin, Emily Cox, Zed Cusick, Logan Debolt, Logan Detore, Aaliyah Dressel, Jase Duncan, Josh Duncan, Jaxson Eddings, Alexis Finke, Imani Frazier, Xavier Gonzalez, Amare Gordon, Zuri Gordon, Alissa Guy, McKinley Hamby, Josh Hedges, Alec Herbert, Diego Herrera Aquino, Jhon Huerte, Chloey Kline, Madison Lilly, Amari Lino, Leah Livesay, Kylie Lloyd, Issiah Loree, Elijah Marlow, Kendal Mason, Tabytha McDonald, Dominic Morey, Jordan Mullins, Makayla Mullins, Nathaniel Mullins, Jaylen Norton-Paschal, MJ Norvell, Jaylen Orrick, David Osterfeld, Jerry Peck, Travis Phillips, Manaal Pickel, Anthony Portis, Kash Reeser, Andileese Reid, Ruby Ridon, Aidan Schultz, Kylie Setser, Andrew Sidenstick, Daemori Simpson, Grace Smith, Lilio Sorio, Nena Sorio, Austin Spicer-Campbell, Jordan Stidham, Kelcie Stine, Chase Studebaker, Shyanne Tabor, Braylon Thompson, Mensit Tuyishime, James Uttermohlen, Justina Welch, Kathryn Wilcox, Tristan Wild, Evin Wilkerson, Justyce Williams, Matthew Witman, Andrew Woods, Braysen Workman, Aden Zink, Zachariah Zufall

Perfect Attendance

Luciano Avery, Avila-Rangel, Karen Azagaku, Ely Birkbeck, Andre Bond, Hunter Boyer, Bre’una Bradley, Laniya Brodie, John Brown, Kaitlyn Brown, Desiree’ Chappell, Lonnie Childress, DJ Cook, Emily Cox, Sarah Cox, Gavin Daniel, Zanae DeWitt, Sean Dougherty, Abby Drummond, Alijah Duncan, Riley Earley, Jaxson Eddings, Aidan Faley, J’ara Farrell, Peyton Ferguson, Jacob Fernandez, Autumn Finke, Lucia Flores,Melissa Foster, Tessa Fuller, Addison Harrall, Diego Herrera Aquino, Jesus Herrera Aquino, Andrew Jones, Makayla Kohlbeck, Mason Kohlbeck, Trevor Kozlowski, Jeremiah Lakes, Caitlyn Lewis, Johnathon Lewis, Leah Livesay, Issiah Loree, Britney Montero, Briana Moody, Alex Morey, Dominic Morey, Lily Morey, Dan Mukunzi, Jason Nguyen, Enrique Ocasio, Alyssa Osterfeld, Ayana Peacock, Myla Perkins, Kennedy Porter, Dawn Proffitt, Kannon Reeser, Kash Reeser, Ruby Rigdon, Megan Rybitski, Justin Sanderson, Anastasia Schmidt, Aidan Schultz, Taylor Seidler, Drake Shepherd, Jonathan Singleton, Brooklyn Slone, Macie Smith, Austin Spicer-Campbell, Jordan Stidham, Kelcie Stine, Seidler Taylor, Cindy Tran, Triton Turner, Andy-Daniella Tuyishime, Martha Tuyishime, Mensit Tuyishime, Camila Vega, Sophia Vega, Ronan Weaver, Alex Weiss, Mason Whitfield, Jonathan Wilcox, Kathryn Wilcox, Dray Wilson, Aden Zink, Zachariah Zufall

http://hhcourier.com/wp-content/uploads/2017/02/web1_HHCSlogo-1.jpg

Staff report

Reach Wright Brothers Elementary School at 237-6392.

Reach Wright Brothers Elementary School at 237-6392.