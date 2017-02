Weisenborn Junior High Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students earned inclusion on the Weisenborn Junior High School Honor Roll for the second quarter of the 2016-17 school year:

Seventh Grade

Miguel Abeldano, Dillon Andrews, Rylee Applegate, Allison Arnett, Vybrynce Back, Erin Bailey, Julian Baker, Madison Baker, Nicholas Baldwin, Korea Ball, Jesse Barnard, Joshua (J. T.) Barnes, George Barnhill, Parker Belcher, Abigail Bernard, Simeion Berry, Paulina Bertram, Wyatt Bier, Zane Bier, Kamea Blaine, Ian Blaylock, Ethan Boatwright, Benjamin Bochenek, Hailey Boivin, Jillian Borns, Makenna Briggs, Elijah Brown, Niyona Brown, Alexis Burton, Jade Burton, James Cammon, Amiyah Campbell, Johnathon Carabin, Caydence Christopherson, Trinity Clark, Lily Claude, Addison Clouser, Michael Cole, Ella Collins, Brooklyn Coon, Aiden Cooper, Chloe Croxdale, Darin Dalton, Ta-niyah Darden, Abdushahid Davis, Anaiyah Davis, Christian Davis, Alex (Aj) Demoss, Nikolas Dillon, Jamie Doty, Eliana Dressel, Isabel Duaso, James Dunford, Brendan Dunn,

Jayda Durham, Ciera Emerson, Corey Eskew, Justin Faber, Athena Fausey, Madeline Fernandez, Carter Fine, Shannah Flores Betancourt, Maria Fox, Courtney Frost, Amber Fullmer, Eliana Gabbard, Antoine Gagne, Riley Garity, Makenna Garnett, Kayleigh Geeding, Kaylee Goodwin, Tyler Gould, Megan Graham, Matthew Green, Abigail Grembowski, Bradus Griffin, Wyatt Griffith, Macy Grigsby, Aaron Grilliot, Grace Gruen, Francesca Guidotti, Coltin Hall, Deakota Hall, Kyren Haywood, Charles Hazlett, Maverick Headrick-adams, Cole Henderson, Genesis Howard-morrison, Seth Hutsonpillar, Will Hutzel, Eseose Ituma, Ronald (Cole) Johnson, Zora Johnson, Savannah Jordan, Jace Kelley, London Kelly, Victoria Kempton, Leyla Kilori, Chloe Kincaid,

Nathan King, Brianna Kinley, Bryan Kinley, Jovaughn Kinley, Madison Kniess, Jordan Knight, Alexis Krauz, Raelee Lance, Haleigh Larman, Alexis Larson, Connor Linville, Nathan Lionberger, Ruvonn Long, Ma’kaylia Lute, Kiersten Madewell, Samuel (Sam) Maiden, Ozzhan Makhmudov, Joshua Mason, Isaac Mcconnaughy, Camryn Mcelroy, Lily Mitchell, Allan Mojica, Abigail Monte, Matthew (Jr) Morgan, Chase Morris, Stephaun Moss, Kyle Mullins, Madison Murray, Samma Musleh, Kayla Nelson, William Nelson, Benjamin Neuforth,

Michael Neuman, Gibson Nguyen, Kiley Ott, Cody Patton, Noah Paxton, Joshua Popp, Eric Porter, Margarita Ramirez, Daniel Redick, Matthew Rehmert, Madison Reigle, Jenna Roberts, Jesse Robertson, Cooper Rodgers, Ella Roush, Alivia Ruble, Briana Santiago, Claire Schoeneweiss, Kyra Sells, Sabina Shakhmanova, Paul Shelley, Navjot Singh, Raven Smith, Sky Smith, Madison Spencer, Kylie Stamper, Tyler Stargel, Nathan Stauffer, Malaki Stockman, Janiece Straight, Zachary Sturgill, Rya Sumlin, Isiah Thompson, Elijah Turner, Blake Valentine, Cole Valentine, Olivia Van Schaik, Lucas Vieth, Brandon Vu, Evelyn Vukovic, Alexis Walborn, Maur’amie Whitfield, Frances Williams, Josie Wills, Anthony Wilson, Jenna Woodruff, Karvon Wright, Alexander Wylie, Noah Zinkiewicz

Eighth grade

Isaiah Adkins, Cora Anton, Shaymaa Askar, Hailey Bach, Breanna Bailey, Mia Bailey, Adam Barnard, Maleea Barnick, Giovanny Barrera, Connor Beard, Nathanael Bentz, Shayla Black, Brandon Blackwell, Kaitlyn Boivin, Brooke Bowman, Bryanna Bozarth, Peyton Breining, Matthew Brewer, Alana Brightman, Jalynn Brown, Cain Bryant, Lillian Burke, Justin Butler, Alexis Byrd, Jordan Byrd, Noah Cain, Cydne Campbell, Jonathan Cantu, Konnor Chambers, Ellis Clark, Trayvonn Cobb, Sarai Combs, Shelby Conti, April Cook, Trey Cooper, Brenna Corwin, Sophie Coulibaly, Brianna Craig, Michael Crain, Cameron Cyran, Sherrie Dale, Tyler Daniels, Justin Doan, Alexis Dodge, Kiara Drew, Antanasia Dunson, Micah Easterling, Jordan Eddings, Ariel-diamond Esmabe, Kyle Evans, Renton Ewing, Selma Fayzullayeva, Morgan Fernandez, Connor Fiegly, Kara Fitzpatrick,

Jayla Floyd, Ethan Foor, Ona Ford, Alexander Forsythe, Anieska Fugate, Mckenzie Fuller, Brianna Garcia, Lainie Garnett, Kyliah Gilliam-beale, Briece Graham, Madison Graham, Zaryah Grey, Miranda Grigsby, Roger Grigsby, Aubryanna Hall, Morgan Hamby, Eric Hammond, Jordan Hampton, Yousra Haroun, Brooklynn Harshman, Carlee Hayes, Dalton Henderson, Phoenix Henderson, Trevor Hendricks, Braden Hetzel, Brendan Hill, Kyle Hogsten, Erin Holten, Hannah Howell, Shianna Hughes, Jaden Hurd, Aaron Jensen, Aliyah Johnson, Ja-ya Johnson, Kyle Johnson, Morgan Johnson, Lyndsey Jones, Robert Jones, Ryan Keller, Marcus Kendrick,

Neena Kim, Caden Kincaid, Chloey King, Nicole Knight, Taylor Koors, Thomas Lauer, Aryan Lekhi, Aubrey Lewis, Ashley Lindsey, Ariyah Long, Logan Macgregor, Olivia Mack, Kaleb Madewell, Christian Mallas, Grace Mandich, Abigael Martin, Bridget May, Tikayla Mayberry, Ashly Mcbride, Seirra Mcconnaughy, Michael Mcelroy, Mekyi Mcghee, Renee Mcknight, Tenley Mcnutt, Rebekah Michael, Shantrell Montague, Logan Mullen, Guinness Murphy, Branden Nedd, Michael Nelson, Geroan Njumashua, Aragon Noaks, Julia Norris, Sierra Oquendo, Esperanza Ortiz, Benjamin Palma, Amy Peterman, Autumn Petersen, Duong Pham, Alaina Pierce, Kylin Pigman, Elijah Pollard, Riley Powell, Erin Preston, Adam Profeta, Jacey Reedy, Kelsey Reigle,

Aileena Richter, Lauren Riffle, Michael Riggs, Emily Rockey, Abigail Romig, Jon (Jw) Rucker, Kaitlin Rybitski, Hailey-jo Sabin, Dominic Sain, Aonna Salaam-addison, Anais Salgado-kenniebrew, Christina Saliba, Isabella Salinas, Logan Scarpelli, Autumn Schmidt, Nicholas Schoeneweiss, Elijah Schumpert, Kayla Seybold, Songul Shakhmanova, Katelyn Skrovan, Aunila Sparks, Zachary Steinmetz, Jacobbi Sterling, Logan Stevens, Veradee Stine, Julian Stiner, La’sann Stinson, Briawna Stone, Rohan Storaci, Caleb Stroder, Dante Swann, Gabriel Symons, Jack (Iii) Tabor, Ethan Thompson, Jazmin Thompson, Janae Thornton, Natalee Townsend, Christina Tran, Morgan Trego, Noah Trent, Cayleigh Turner, Myah Vance, Caleb Vieth, Kaylah Vorhees, Bryce Walker, Kuronna Warfe-ferrell, Jacob Weeks, Jaden Whitacre, Shyla Williams, Taylor Williams, Cole Williamson, Raegan Williamson, James Wong, Jayson Woods, Marciana Woods, Elayna Wright, Kina Young, Taceana Zelaya

Reach Weisenborn Junior High School at 237-6350.

